Москва, , 09:33 — REGNUM Пять пилотных научно-образовательных проектов, запущенных в рамках исполнения нацпроекта «Наука», должны получить значение мирового уровня. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы хотим, чтобы те приоритеты, которые были в этих научно-образовательных центрах и которые в них отрабатывались, имели бы все-таки значение мирового уровня, так как это говорится в указе («О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). И вот здесь принципиальны те направления, которые они будут отрабатывать», — заявила Голикова.

Так, например, Белгородская область сосредоточилась на инновационных решениях в агропромышленном комплексе — в рамках данного консорциума работу объединили четыре федеральных вуза, 12 научных организаций и четыре индустриальных партнера.

В Пермском крае научный центр занимается задачами недропользования и смежных отраслей промышленности.

«На шесть лет у нас в бюджете предусмотрено только 8,6 миллиарда рублей, а все остальное, 134 миллиарда рублей, — это средства, которые они должны привлечь от инвесторов, от вложений, в том числе индустриальных партнеров», — добавила Голикова.