Пекин, , 15:05 — REGNUM Группа учёных из Китая разработала систему автоматической диагностики рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта на основе эндоскопической визуализации. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Системы на основе технологий искусственного интеллекта показали высокую эффективность при использовании в некоторых областях медицины. Однако применение подобных систем при диагностике рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта остаётся ограниченным.

Группа учёных из нескольких научных и медицинских учреждений Китая использовала обширную базу данных онкологического центра Университета Сунь Ятсена. Нейросеть была разработана и протестирована на основе более 1 млн эндоскопических изображений, полученных при обследовании 84 тыс. пациентов.

Представленная система способна обрабатывать до 118 изображений в секунду, при этом точность распознавания опухолей достигает 96% (90% при диагностике на ранних стадиях заболевания).

Авторы исследования отмечают, что с такой точностью могут работать только опытные узкоспециализированные онкологи, поэтому автоматическая система может стать хорошим подспорьем для врачей широкого профиля, работающих в небольших больницах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и специалисты Санкт-Петербургского онкологического центра представили систему на основе технологий искусственного интеллекта для автоматической диагностики рака лёгких.