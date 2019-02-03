Ученые из России представили автоматическую систему диагностики рака легких

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и специалисты Санкт-Петербургского онкологического центра разработали программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта для автоматической диагностики рака лёгких. Об этом сообщает EurekAlert!

Интеллектуальная система, названная в честь писателя-фантаста Айзека Азимова, анализирует результаты компьютерной томографии (КТ), выделяя изображения с возможной патологией. Первые испытания системы были проведены в конце 2018 года, когда система обработала КТ-снимки 60 пациентов онкологического центра.

Руководитель проекта Лев Уткин, возглавляющий научно-исследовательскую лабораторию СПбПУ по нейросетевым технологиям и искусственному интеллекту, рассказал, что первоначально алгоритмы были настроены на обнаружение опухолей диаметром более 6 мм (рентгенологи начинают лечение опухолей такого размера). Однако система оказалась способна обнаруживать узлы размером до 2 мм.

Также учёные научили систему отличать злокачественные образования от доброкачественных. Отмечается, что точность работы системы повышается с каждым новым обработанным КТ-снимком.

Открытое тестирование системы будет запущено в Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом онкологическом центре, в будущем система будет использоваться и в других медицинских учреждениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года консалтинговая компания Gartner представила прогноз, согласно которому к 2021 году технологии искусственного интеллекта будут применяться на 70% предприятий во всём мире.