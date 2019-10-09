Байконур, Казахстан, , 13:38 — REGNUM С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками — европейским телекоммуникационным аппаратом Eutelsat-5WB и американским технологическим MEV-1. Об этом 9 октября сообщили в Роскосмосе.

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Отмечается, что примерно через 10 минут после старта разгонный блок «Бриз-М» с двумя спутниками отделится от третьей ступени «Протона-М». Выведение спутников на орбиту займет почти 16 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» в интересах французского оператора сотовой связи Eutelsat был запланирован на 30 сентября. Запуск был перенесён в связи с выявленной необходимостью доработки системы управления разгонным блоком «Бриз».

Также в качестве попутной нагрузки на орбиту будет выведен американский экспериментальный летательный аппарат MEV-1, который будет использоваться для дозаправки и перемещения орбитальных спутников.

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