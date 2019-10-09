Москва, , 09:31 — REGNUM С космодрома Байконур в космос отправится ракета-носитель «Протон-М», которая доставит на орбиту два зарубежных спутника — европейский телекоммуникационный аппарата Eutelsat-5WB и американский технологический MEV-1. Об этом сообщили в Роскосмосе.

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Уточняется, что запуск запланирован на сегодня, 9 октября, в 13:17 мск.

«Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя «Протон-М» к заправке и пуску», — говорится в сообщении Роскосмоса.

https://twitter.com/roscosmos/status/1181786389865799680

На сайте госкорпорации будет вестись прямая трансляция запуска.

Планируется, что спутники отделятся от разгонного блока «Бриз-М» 10 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, запуск «Протона» будет осуществляться в интересах французского оператора спутниковой связи Eutelsat на коммерческой основе. В ходе запуска помимо телекоммуникационного спутника Eutelsat-5WB на орбиту будет выведен экспериментальный американский космический аппарат MEV-1.

Аппараты серии Mission Extension Vehicle (MEV) разработаны компанией ATK для выполнения работ по обслуживанию орбитальных спутников. Планируется, что MEV-1 состыкуется со спутником связи Intelsat-901 и вернёт его с орбиты захоронения в рабочую точку.