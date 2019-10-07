Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Об этом объявил Нобелевский комитет.

Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуки Хондзё (Япония) за открытие способа терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции.

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