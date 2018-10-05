Вручение Нобелевской премии мира взорвало Twitter

Стокгольм, , 16:57 — REGNUM Хирург Дени Муквеге из Демократической республики Конго и правозащитница из Ирака Надя Мурад стали лауреатами Нобелевской премии мира 2018 года за борьбу с сексуальным насилием. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в Twitter. Однако мнения пользователей по поводу выбранных кандидатов разделились.

В общемировом рейтинге Twitter тема «Надя Мурад» вышла в топ, набрав более 78 тысяч комментариев. Пользователи также запустили хэштег #NobelPeacePrize, где делятся свои мнением по поводу выбранных лауреатов.

Пользователи напомнили, что Надя Мурад является правозащитницей, которая была в рабстве у террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и которая сумела сбежать и добраться до лагеря беженцев. Отмечают также, что именно благодаря её выступлению Совет Безопасности ООН обратил внимание на проблему торговли людьми во время военных конфликтов, а о преступлениях против езидок стало известно всему миру. Что касается Дени Муквеге, то он конголезский гинеколог, руководящий госпиталем Панзи, где оказывают помощь женщинам, пострадавшим от группового изнасилования. Он уже получил признание как крупнейший специалист в области лечения гинекологических травм.

Корреспондент ВВС Нефисех Кошнавард (Nafiseh Kohnavard) в честь объявления хирурга Денисам Муквеге и правозащитницы Надя Мурад нобелевскими лауреатами премии мира написала пост в Twitter, где отметила, что встртила Мурад всего через день после того, как ей удалось сбежать из плена. Тогда журналистка предложила девушке снять интервью анонимно, то та отказалась, сказав, что мир должен увидеть, что с ними произошло.

https://twitter.com/nafisehkBBC/status/1048141687195914240

«Какая женщина #nadiamurad. Она сейчас стала победителем #NobelPeacePrize. Фантастическое решение для двух необыкновенных людей: выиграть эту награду», — отмечает блогер J-Do.

Активно выбранных нобелевских лауреатов обсуждают и в русскоязычном сегменте интернета. Причём есть и те, кто выражает своё негодование по поводу выбора Нади Мурад.

«При всем уважении к тому, что пережила Надия Мурад, все-же, не могу понять: причем здесь «Нобелевская премия мира»? Или по негласному закону, нужно, чтобы в списках была женщина, желательно, неевропейского происхождения? К деятельности доктора Муквеге претензий не имею, но, все же, тенденциозно как-то, акцентировать внимания только на изнасилованиях. Как будто других проблем нет. А изнасилования, к сожалению, будут всегда, до тех пор, пока мужчины и женщины останутся обычными мужчинами и женщинами», — отмечает Андрей К. на своей странице в Facebook.

Не обошлось и без иронии. Например, российский журналист Андрей Бабицкий на своей странице в Facebook связал прекращение голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в ямальской колонии за организацию нескольких поджогов, подготовку теракта в Крыму и взрывов в Симферополе.

https://www.facebook.com/andrei.babitski/posts/2006548439391319

Новость по поводу вручения Нобелевской премии мира не обошли стороной и крупные Telegram-каналы.

«Приятно отметить, что в этом году Нобелевскую премию мира дали действительно достойным и заслуженным людям. Глядишь, так лет через 10 и восстановится авторитет премии», — пишет автор Telegram-канала «Мысли вслух».

Как ранее передавало ИА REGNUM, Дени Муквеге и Надя Мурад получили премию за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». В 2017 году награду вручили Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

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