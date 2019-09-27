Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM Подписано соглашение о реализации научного проекта Life Science park, входящего в серию проектов сотрудничества между Санкт-Петербургом и Коткой — приграничным финским городом, известным и популярным у многих петербуржцев.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, Life Science Park («Парк живых систем») позволит создавать совместные научно-исследовательские разработки в секторе медико-биологических наук, внедрять инновации в малые и средние предприятия, осуществлять трансфер технологий в приграничных регионах, разрабатывать новые виды фармацевтических продуктов, готовить специалистов в данных областях. Life Science Park — продолжение одного из структурных подразделений Технопарка Санкт-Петербурга.

По словам генерального директора Технопарка Андрея Соколова, в рамках совместного проекта на его площадке будут созданы три подразделения: две лаборатории (молекулярной генетики и микрореакторного синтеза) и учебный центр.

Председатель ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин рассказал журналистам, что Санкт-Петербург в рамках этого проекта «готов принять мировую науку». Чагин предположил, что результат работы можно будет увидеть уже в течение двух ближайших лет, хотя сам проект рассчитан на три года. «Мы планируем, что вновь созданный парк будет серьезным подспорьем для определения качества промышленной продукции», — отметил он.

По словам мэра Котки Эса Сирвио, Life Science park — очень хороший пример сотрудничества двух городов. Эса Сирвио также обратил внимание на еще одно важное направление в совместной деятельности — развитие трансграничных железнодорожных перевозок. Финская сторона заинтересована в развитии транспортных путей и сообщений между двумя городами. «Наш город и весь наш регион хочет быть примером того, как нужно строить и развивать приграничное сотрудничество», — говорит мэр Котки.

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Давид Линдстрем, директор агентства развития региона Котка-Хамина, отметил наиболее значимые сферы сотрудничества с Петербургом: туризм, образование, культура и логистика, подчеркнув, что самое главное — взаимное доверие. Он также рассказал об открытой в этом году аутлет-деревне Zsar Outlet village, которая находится сразу за пограничным пунктом Vaalimaa (Торфяновка), и призвал российских туроператоров включить этот объект в маршруты следования туристических групп.

По словам Линдстрема, в будущем хотелось бы продолжить работы в сфере IT-технологий. Также планируется строительство центра для проведения различных мероприятий на территории Старого порта Котки. Представитель финской стороны считает, что это отличная площадка для взаимодействия двух городов.

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