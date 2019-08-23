Хельсинки, , 17:42 — REGNUM

РЖД в сентябре 2019 года отправит испытательный пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в приграничную с Россией Иматру (Финляндия).

«Согласно текущим планам, ОАО «РЖД» доставит своих пассажиров поездом из Санкт-Петербурга до станции Антатранска 28 сентября. В поезде будут находиться финские и российские гости РЖД», — сообщает издание Yle.

Как отмечается, испытательный поезд имеет «гибридную» силовую установку, он может работать как на дизельном топливе, так и на электричестве.

Цель испытаний — составить карту развития железнодорожных перевозок по маршруту, на котором ранее не было пассажирского движения.

«В настоящее время пассажирские поезда между Финляндией и Россией проходят только через (станцию) Вайниккала в Лаппеенранте», — добавляет источник.

Иматра является одним из наиболее притягательных мест для российских туристов в силу своей близости к границе и развитого рекреационного сервиса, а также удобного шопинга.

Ранее сообщалось, что электропоезда могут связать Санкт-Петербург, Выборг, Светогорск в России с Иматрой. Однако для этого потребуется реконструкция железнодорожной структуры Светогорска, которая пока не готова к таможенному и пограничному досмотру пассажиров.

В настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсируют скоростные поезда Allegro («Аллегро»).

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