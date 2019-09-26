Москва, , 07:56 — REGNUM Российские специалисты выведут на орбиту еще два малых спутника «Танюша». Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся документы.

Точная дата не называется, известно, что это должно произойти в конце текущего года.

Запустить планируется аппараты «Танюша — 5» и «Танюша — 6». Их будут использовать для наблюдений за поверхностью Земли, построения карты глубин и проведения эксперимента.

Как передавало ИА REGNUM, спутники «Танюша — 3» и «Танюша — 4» были выведены на орбиту в августе 2018 года. Аппараты разработаны молодыми учеными и студентами российского Юго-Западного государственного университета.