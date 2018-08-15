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Российские космонавты из экипажа МКС вышли в открытый космос

Наука

За пределами орбитальной станции Олег Артемьев и Сергей Прокопьев будут работать более шести часов

Российские космонавты из экипажа МКС вышли в открытый космос
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МКС

Москва, 15 августа 2018, 20:57 — REGNUM  Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС), сообщает 15 августа Интерфакс-АВН.

За пределы МКС Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в 18:58 мск. План работ на внешней поверхности МКС рассчитан на шесть часов 10 минут.

Уточняется, что российские космонавты вышли за пределы орбитальной станции в скафандрах нового поколения «Орлан-МКС».

Космонавты снимут устройства с микроорганизмами, установленные на внешней поверхности российского сегмента МКС в августе 2017 года. Позднее их вернут на Землю для изучения жизнеспособности микроорганизмов в условиях открытого космоса и вопроса об их происхождении.

На поверхности модуля «Звезда» российские космонавты установят антенну для российско-германского эксперимента «Икарус» по отслеживанию миграции чипированных животных и птиц на Земле.

Будут запущены два наноспутника «Танюша-ЮЗГУ-3» и «Танюша-ЮЗГУ-4», разработанные молодыми учеными и студентами российского Юго-Западного государственного университета, а также два наноспутника SiriusSat для реализации эксперимента «РадиоСкаф», направленного на отработку технологии перепрофилирования частей отработавших свой ресурс скафандров «Орлан-М» в сверхмалые космические аппараты.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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