Новосибирск, , 13:17 — REGNUM Система электронного охлаждения основного ускорительного кольца коллайдера NICA в Дубне будет создана в 2022 году, сообщает 23 сентября пресс-служба новосибирского Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

Всего в рамках проекта будет изготовлено два «кулера», один из них уже поставлен в Дубну. Общая стоимость проекта составляет 800 млн рублей. Изготовленное новосибирскими физиками оборудование существенно повысит качество ионного пучка в ускорителе и обеспечит возможность для проведения эксперимента на принципиально новом уровне.

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NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) —новый ускорительный комплекс, который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи.

После того как коллайдер NICA будет запущен, учёные ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму (КГП). В создании коллайдера участвуют ученые из 70 институтов 32 стран мира.

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