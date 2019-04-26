Строительный проект коллайдера NICA в Дубне прошёл повторную госэкспертизу

Дубна, Московская область, , 10:02 — REGNUM Откорректированная проектная документация по объекту NICA — строящемуся в подмосковной Дубне коллайдеру — получила положительное заключение государственной экспертизы, сообщает издание Объединённого института ядерных исследований.

Последние изменения проекта прокомментировал представитель генерального проектировщика объекта, главный инженер ЗАО «Комета» Николай Делов.

«Изменился вес детектора MPD, вырос до 1300 тонн. Павильон для детектора SPD было решено строить из расчета на такую же нагрузку. Добавился ряд помещений, соответственно выросли площади», — сказал он.

По его словам, основная трудность при реализации проекта состоит в том, что оборудование самого коллайдера не типовое.

«Его и до сих пор окончательно не разработали. Пока делали проект в общем, было все понятно. А когда начали готовить конкретную документацию, стали возникать вопросы — куда что подводить, как это крепится, какие должны быть опоры с точки зрения конструктива и так далее», — пояснил Делов.

Отмечается, что в настоящее время на площадке работает пять субподрядных организаций и 180 человек персонала. По объёму железобетонных конструкций строительство выполнено на 81,5%, металлических конструкций — 34%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это новый ускорительный комплекс, который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того как коллайдер NICA будет запущен, учёные ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму (КГП).

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