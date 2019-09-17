Архангельск, , 18:11 — REGNUM Сегодня из Архангельска в Арктику отправилась 78-я экспедиция научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш».

Как сообщили ИА REGNUM в Северном (Арктическом) федеральном университете, на борту 65 ученых из различных НИИ, в том числе впервые в экспедиции участвуют исследователи из Китая. Вместе с опытными учёными в высоких широтах будут проходить подготовку и обучение морским исследованиям магистранты и практиканты из Северного (Арктического) федерального университета, Томского политехнического университета и МГУ.

«Основная цель экспедиции — это изучение потоков и трансформации веществ в арктической экосистеме. Мы будем изучать последствия деградации мерзлоты: береговой и подводной. Одна из задач — это исследование влияния разрушения прибрежной мерзлоты на перенос наземных органических веществ в океан. Этот процесс крайне важен. До нашего исследования считалось, что основной вынос органических веществ осуществляется реками. Но за последние 20 лет доказано, что прибрежная мерзлота определяет и биохимию вод, и экологию. Все это важно для понимания пресноводного баланса Северного Ледовитого океана», — сообщил руководитель экспедиции, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов.

Во время экспедиции будет изучаться деградация подводной мерзлоты, в которой присутствует метан. Игорь Семилетов отметил, что эти процессы приводят к окислению воды, что может быть потенциально опасно для обитателей океана, способно нарушить пищевые цепи.

Экспедиция НИС «Академик Мстислав Келдыш» продлится до 25 октября 2019 года. Район исследований учёных — акватории Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, вечная мерзлота занимает около 24 процентов поверхности суши северного полушария. По мнению ученых, глобальное потепление, приводящее к таянию мерзлоты, ставит под угрозу созданную в Арктике инфраструктуру, поскольку около 70 процентов объектов находятся в регионах, где вечная мерзлота к 2050 году растает. Особенно высок риск повреждения железных дорог, в первую очередь самой северной в мире — Обской-Бованенково на Ямале. C таянием мерзлоты возникают и другие угрозы, например, рост заболеваемости сибирской язвой, а также возрождение доисторических болезней.