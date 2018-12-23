Ученые определили зону риска в связи с таянием вечной мерзлоты

Сыктывкар, , 19:51 — REGNUM Арктическая инфраструктура в зоне вечной мерзлоты строилась без учета возможного потепления климата. Из-за этого к 2050 году может быть повреждено 70 процентов арктической инфраструктуры — сообщает сайт N+1 со ссылкой на научное издание Nature Communications. Ученые опубликовали карту вечной мерзлоты и отметили на ней инфраструктуру в потенциальной зоне риска.

Вечная мерзлота занимает около 24 процентов поверхности суши северного полушария. Финские, норвежские и американские ученые впервые смоделировали общую карту климатических изменений и таяния вечной мерзлоты Северного полушария до 2050 года с учетом повреждения построек на этих территориях.

Около 70 процентов инфраструктуры находится в регионах, где вечная мерзлота к 2050 году растает. Особенно высок риск повреждения железных дорог, в первую очередь самой северной в мире — Обской-Бованенково на Ямале.

В зоне таяния мерзлоты около 1200 городов и поселений и 3,4 тысячи километров нефте‑ и газопроводов. В зоне риска 36 тысяч домов, 100 аэропортов и около 45 процентов российских арктических месторождений нефти и природного газа.

Исследователи прогнозируют, что таяние вечной мерзлоты в большей степени проблема Евразии, чем Северной Америки. Наибольшая опасность угрожает бассейну реки Печора на севере России, северу и центральной части Сибири, Якутии.