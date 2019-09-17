Москва, , 07:59 — REGNUM Реальная оценка численности популяции черноморских дельфинов будет дана впервые за 40 лет в рамках реализации программы изучения и сохранения водных биоресурсов Азово-Черноморского бассейна, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Российские специалисты присоединились к международному проекту, который осуществляют две европейские организации — АССОВАМС и EMBLASplus. Его целью станет оценка современного состояния видов, которые находятся на грани исчезновения — дельфинов афалины и белобочки, а также черноморской морской свиньи.

Российская часть проекта получила название «Полеты с дельфинами». Учёт млекопитающих будут вести с борта Ла-8 — современного отечественного самолета-амфибии.

Генеральным партнером акции выступил ФГБУ «Главрыбвод», в задачи которого входит сохранение водных биологических ресурсов страны. За научную часть экспедиции отвечает команда ведущих российских ученых в области биологии морских млекопитающих из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Старт проекта «Полеты с дельфинами» запланирован на 17 сентября с аэродрома «Гостагаевская».

Добавим, ранее аналогичные исследования проводили учёные Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН). Программа стартовала в 2018 году и была расширена в 2019-м. Обследование территории проводилось на вертолете Ми-8.

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