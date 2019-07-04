Москва, , 13:57 — REGNUM

Более 1000 км пути над Чёрным морем преодолели учёные Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) с целью получения актуальных данных о популяции черноморских дельфинов. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

Обследование территории проводилось на вертолете Ми-8 в акватории от Сочи до Анапы. Для наблюдений применялись современные методы высокодетальной цифровой фотосъемки. Она велась океанографами с обоих бортов вертолёта. Также на воздушном судне был установлен автоматический фотокомплекс, который совершал непрерывную съемку поверхности моря под вертолетом.

В ходе исследования были зарегистрированы как одиночные особи, так и группы китообразных численностью до двух десятков особей. Чаще всего животные встречались в районе Геленджика и Новороссийска.

Авиаучёт проведен после морской экспедиции в рамках второго сезона исследовательских работ, финансируемых «Роснефтью». Напомним, в 2018 году компания инициировала работу в рамках трехлетнего проекта «Изучение и мониторинг морских млекопитающих как индикатора устойчивого состояния экосистем Чёрного моря». Его исполнителем является Институт океанологии РАН.

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