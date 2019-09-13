Москва, , 15:43 — REGNUM Поручение в отношении разведения кабарги в процессе выполнения. Окончание всех работ — 2022 год, заявил сегодня, 13 сентября, руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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«На сегодняшний день создано две площадки для разведения кабарги. Сегодня насчитывается уже 70 особей, в 2019 году родилось 16 кабаржат. Это очень важно», — отметил Уйба.

У животных отобран 1 кг физиологического мускуса. Животных не убивают, а забирают ценный животный мускус у усыпленного животного.

«Сертифицированный мускус будут перевозить в Москву и Подмосковье, где расположен центр биотехнологий. В нем будут производиться лекарственные препараты на основе мускуса, взятого у кабарги», — пояснил глава ФМБА.

Справка ИА REGNUM:

Кабарга — небольшое парнокопытное оленевидное животное особо ценна для человека. Самец вырабатывает секрет мускус, эффективно предупреждающий возникновение злокачественных опухолей.

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