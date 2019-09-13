Москва, , 14:49 — REGNUM Рабочая встреча с главой Федерального медико-биологического агентства Владимиром Уйбой включена в график президента России Владимира Путина 13 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что у президента запланирован ряд внутренних рабочих встреч, публичным будет общение в Кремле с Владимиром Уйбой. ФМБА — очень важное подразделение, добавил Песков, отметив, что Путин и Уйба периодически общаются, например, на крупных спортивных мероприятиях.

Представитель Кремля сказал, что поздно вечером 12 сентября Путин вернулся в Москву после насыщенного дня: он был в дагестанском селе Ботлих и в Сочи, где состоялись переговоры с главой правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

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