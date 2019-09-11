Москва, , 12:18 — REGNUM Термометки, которые позволяют контролировать качество замороженной рыбы, созданы впервые в России специалистами Томского государственного университета (ТГУ) и компании «Криотех». Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Термометки представляют собой наклейки с особым химическим составом, изготовленные из безопасных материалов. Если температура превышает — 18 °C, то есть становится недопустимой для хранения рыбы, белая наклейка становится зеленой и обратно цвет уже не меняет.

Метку наклеивают на рыбу перед заморозкой, она является универсальным средством контроля, которое невозможно подделать или изменить, говорится в сообщении. Такой способ контроля востребован в России, так как большая часть рыбы заготавливается на Дальнем Востоке, после чего транспортируется в другие части страны и хранится на складах. Отследить, на каком этапе может произойти порча продукта, очень сложно.

Пока в Томске изготовлена опытная партия термометок. Как сообщало ИА REGNUM, томские радиофизики в настоящее время работают над созданием сенсоров, которые найдут применение в исследовательской и измерительной аппаратуре.

Читайте также: В Томске разрабатывают детекторы для электронных микроскопов

Читайте ранее в этом сюжете: В Томске прошла международная конференция о защите генетических данных