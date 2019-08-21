Архангельск, , 11:43 — REGNUM

Представители научных центров и бизнеса и Швеции, Норвегии, России и Финляндии проводят исследование оп изучению ледовой обстановки Баренцева моря. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ).

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследование проводится в рамках международного проекта «Управление льдами Баренцева моря», реализуемого при поддержке гранта Программы приграничного сотрудничества ЕС и России «Коларктик 2014−2020». На текущем этапе проекта международная исследовательская группа проводит сбор данных, обмен информацией и анализ ледовой ситуации в Баренцевом море для дальнейшей разработки точных моделей и прогнозов.

«Данный международный проект является мощным ресурсом для развития взаимодействия между научными организациями и индустриальными партнерами из арктических стран по вопросам изучения льдов и ведения экологически безопасной производственной деятельности, — комментирует Сергей Рябченко, заместитель проректора по научно-инновационному развитию САФУ. — Это также позволяет комплексно решать задачи, стоящие перед САФУ: реализация научных исследований, совместные публикации, проведение прикладных исследований для бизнеса региона».

Добавим, что изучением ледовой обстановки и составлением ледовых карт Баренцева моря занимались и участники экспедиции «Арктический плавучий университет-2019».

«Полевые данные, полученные в ходе последней экспедиции, предстоит сопоставить с имеющимися спутниковыми снимками с целью комплексной оценки и представления полной информацию о ледовой обстановке», — отметили в САФУ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Национальная администрация океанических и атмосферных исследований Швеции (NOAA) заявила о рекордном повышении температуры воздуха в Арктике. Представители международного научного сообщества отмечают, что проводимые исследования не успевают за стремительно меняющейся ледовой обстановкой.

Читайте также:

В Гренландии за неделю растаяло 10 млрд тонн льда