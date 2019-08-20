Стокгольм, , 16:49 — REGNUM

Национальная администрация океанических и атмосферных исследований Швеции (NOAA) заявила о рекордном повышении температуры воздуха в Арктике.

Белый медведь в поисках пищи, ЗФИ Д. Банин

Рекордная температура (34,8 градусов по Цельсию или 94,6 по Фаренгейту) была зафиксирована 26 июля в небольшом шведском форпосте Маркусвинса, который расположен на южной окраине полярного круга. Климатолог Дик Арндт заявил, что данные были проанализированы и проверены Шведским метеорологическим институтом.

Площадь льдов в Северном Ледовитом океане сократилась на 19,8%, что даже больше, чем было зафиксировано в 2012 и 2015 годах, когда тоже устанавливались температурные рекорды.

По мнению шведских климатологов, 2019 год может стать вторым самым жарким за всю историю наблюдений, отставая только от 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом зафиксирован уникальный случай в Гренландии — в июле 2019 года в течение недели от жары растаяли более 10 миллиардов тонн льда, столь резкое таяние ледников ученые зафиксировали впервые в истории.