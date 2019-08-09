Осло, , 09:51 — REGNUM

С начала июня 2019 года ледники в Гренландии начали таять угрожающими темпами. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Летняя жара спровоцировала быстрое таяние ледников. Многовековые ледники стали таять под воздействием тепловой волны из Европы. Норвежские метеорологи отмечают, что именно таяние ледников вызывает рост уровня мирового океана. Таяние всех ледников Гренландии приведет к росту уровня моря на 7−8 метров, но на этот процесс уйдет сотни лет, уверяют ученые.

На данный момент зафиксирован уникальный случай, в июле 2019 года в течение недели от жары растаяли более 10 миллиардов тонн льда, столь резкое таяние ледников ученые зафиксировали впервые в истории.