Сеул, , 12:02 — REGNUM

Представители из Южной Кореи наравне с Россией заняли первое место на Международной олимпиаде по химии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, все четыре южнокорейских школьника получили золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по химии, проходившей в Париже с 21 по 30 июля.

Известно, что представители Южной Кореи смогли вновь занять первое место на олимпиаде спустя четыре года.

Кроме того, студент из средней школы Кёнги (Gyeonggi Science High School) завоевал абсолютное третье место. В общей сложности в международной олимпиаде по химии приняли участие 300 школьников из 80 стран мира. Третье место в олимпиаде разделили США и Китай, получив по три золотые медали и одной серебряной.

Международная химическая олимпиада — ежегодное соревнование по химии для школьников. Впервые олимпиада прошла в 1968 году в Праге (Чехия). Южная Корея принимает участие в данной олимпиаде с 1992 года.

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