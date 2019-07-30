Париж, , 04:41 — REGNUM

Четыре золотые медали получили одиннадцатиклассники из России на 51-й Международной олимпиаде по химии в Париже, сообщили в пресс-службе МГУ.

Золотые медали получили Михаил Матвеев из Вологды и три москвича — Никита Чернов (школа № 1568), Алексей Шишкин (школа № 1568), Даниил Бардонов (школа №179).

Отметим, что на олимпиаду съехались школьники из 80 стран. Российских участников готовили преподаватели химического факультета МГУ.

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