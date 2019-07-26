Южно-Сахалинск, , 14:58 — REGNUM

Федеральные субсидии на сумму более 360 млн рублей получил Сахалинская область на оборудование новых профильных кабинетов в общеобразовательных школах региона. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Субсидии выделяются в рамках национального проекта «Образование». на развитие трех направлений: коррекционные, сельские и городские школы. В первых появятся экологические студии, мастерские агропромышленного профиля, кабинеты декоративно-прикладного искусства и картонажно-переплетного дела, что позволит по-новому преподавать предмет «Технологии». Техника в течение четырёх лет поступит в шесть учреждений области, первыми её получат интернаты в Долинске и Смирных.

Кардинальные перемены ждут все сельские школы Сахалина и Курил, для которых закупят новые компьютеры и 3D-принтеры, а также оборудуют шахматные гостиные. Уже в 2019 году, гарантируют в региональном правительстве, техника поступит в 15 сельских школ. Кроме того, по отдалённым районам области будет «путешествовать» передвижной «Кванториум», специалисты которого обучат детей азам робототехники, авиамоделирования или промышленного дизайна. При этом все школы будут объединены в общую информационную сеть для обмена опытом, в каждом учреждении появится высокоскоростной Интернет.

В Южно-Сахалинске, Поронайске и Ногликах на выделенные средства создадут образовательные центры IT-Cube, где школьники смогут изучить основы программирования, робототехники и дополненной реальности.

«Новые направления подготовки должны стать доступны каждому ребенку. А для тех ребят, которые обучаются в школах-интернатах, это особенно важно. Для учеников это отличная возможность сделать первые шаги в своей будущей профессии», — пояснил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Днём ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров сообщил о вхождении Сахалинской области в число пяти регионов Дальнего Востока, которым из резервного фонда выделяется более 15,5 млрд дополнительных средств. Причём 10 млрд из них — уже в 2019 году.

«Дополнительные средства пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, на строительство социальных объектов, включая больницы, школы, спортивные комплексы. Нужно, конечно, обеспечить чёткий контроль за тем, как эти средства будут расходоваться», — сказал Дмитрий Медведев.

Как сообщалось ранее, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен до 2025 года решить проблему второй смены в школах региона. До 2021 года в регионе должно быть построено 13 школ на 6000 мест, до 2025 года — ещё 42 школы на 5000 мест. В настоящее время заканчивается строительство школ в Корсакове и Долинске и школы-детсада в Охинском районе. Дополнительные здания для школ возводятся в Южно-Сахалинске.

Напомним также, что в 2019 году Сахалинская область вышла в лидеры по строительству объектов социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока.