Москва, , 15:57 — REGNUM

Благополучный запуск астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» стал крупным успехом не только для российской, но и для мировой науки, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Профессор Сергеев, являющийся специалистом в области высокочувствительных оптических измерений, рассказал, что данные с космической обсерватории «Спектр-Рентген Гамма» помогут учёным лучше изучить Вселенную и понять историю её формирования. Он объяснил, что данными с обсерватории «Спектр-РГ» будут пользоваться не только учёные из России и Германии (проект реализовывался при участии двух стран), но и со всего мира.

«Успешный запуск на орбиту космической обсерватории «Спектр-РГ» — это большая удача, успех не только российской, но и мировой науки», — подчеркнул глава РАН.

Он добавил, что новую эру в исследовании Вселенной помогут открыть следующие космический обсерватории серии «Спектр» — «Спектр-УФ» и «Спектр-М».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля астрофизическая обсерватории «Спектр-РГ» была успешно запущена с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «ДМ-03».

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