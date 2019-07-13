Москва, , 19:30 — REGNUM

Космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная 13 июля текущего года ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, успешно отделилась на целевой орбите от разгонного блока (РБ) «ДМ-03». Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

«Обсерватория «Спектр-РГ» успешно отделилась от РБ «ДМ-03»», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля 2019 г. с площадки космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ».

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