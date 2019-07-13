Москва, , 15:52 — REGNUM

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля успешно стартовала с площадки космодрома Байконур. Прямая видеотрансляция запуска велась на официальном портале Роскосмоса.

Ракета-носитель оторвалась от стартового стола в 15:31. «Протон-М» выведет на околоземную орбиту российско-германскую обсерваторию «Спектр-РГ», которая в ближайшие годы будет единственным космическим телескопом, позволяющим изучать космос в рентгеновском диапазоне энергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля государственная комиссия приняла решение о переносе запуска РН «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» для получения подтверждения устранения замечания к одной из систем ракеты-носителя.

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