Москва, , 09:47 — REGNUM

Запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая выведет на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ» вновь перенесён. Такое решение приняла государственная комиссия. Об этом ИА сообщили в Роскосмосе 12 июля.

Напомним, ранее запуск планировалось произвести 12 июля. Теперь старт намечен на резервную дату — 13 июля.

«Это необходимо в связи с получением экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя ракеты «Протон-М» технического решения по устранению выявленного на Байконуре замечания к одной из систем ракеты-носителя», — пояснили в госкорпорации.

https://twitter.com/roscosmos/status/1149546015445278720

Отмечается, что решение о возможности пуска пока не окончательное и будет принято утром 13 июля «по итогам доклада технического руководства членам государственной комиссии».

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально космическую обсерваторию «Спектр-РГ», которая является совместным российско-германским проектом, планировалось запустить в космос 21 июня. Однако в связи с выявленными замечаниями государственная комиссия перенесла запуск. На днях состоялся вывоз ракеты-носителя с разгонным блоком «ДМ-03» и научной космической обсерваторией на стартовый комплекс площадки 81 космодрома «Байконур».

Ранее стало известно, что запуск может быть вновь перенесён из-за проблем с наземным оборудованием. Роскосмос заявил о проведении дополнительные испытательные работы в рамках подготовки к запуску ракеты-носителя «Протон-М», которая должна доставить телескоп в космос. Уточняется, что это связано не с ракетой-носителем или самим космическим аппаратом, а с наземным оборудованием.

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