Москва, , 13:05 — REGNUM

Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», которые позволил себе телеведущий Георгий Габуния, Москва считает неприемлемыми и решительно осуждает. Такое заявление сегодня, 8 июля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, такое поведение недостойно грузинского народа.

«Это большой позор для грузин — то, что произошло», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина.

С резким осуждением этого поступка выступили первые лица Грузии — президент страны Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

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