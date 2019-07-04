Цюрих, Швейцария, , 22:06 — REGNUM

Швейцарские ученые нашли способ остановить изменение климата — для этого нужно всего-навсего посадить триллион деревьев на всей планете, 4 июля передает агентство Associated Press.

Росток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это, безусловно, самое дешевое решение для борьбы с изменением климата» , — уверен один из авторов исследования, эколог Швейцарского федерального технологического института Томас Кроутер.

Триллион деревьев может поглотить примерно 750 миллиардов тонн углекислого газа — это соответствует уровню углеродного загрязнения всей человеческой популяции за 25 лет.

По подсчетам ученых, основанных на анализе карт Google Earth, для триллиона новых деревьев на планете Земля достаточно места — нужно около девяти миллионов квадратных километров. Площадь примерно такая же, как у Соединенных Штатов.

В интервью журналистам Кроутер признал, что выделение площадей и посадка такого количества деревьев — это «грандиозная задача», однако она «в точности соответствует масштабу проблемы изменения климата».

В настоящий момент наибольшее количество новых деревьев высаживается в России, США, Канаде, Австралии, Бразилии и Китае.

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