Москва, , 13:00 — REGNUM

От использования пластиковой одноразовой посуды отказались уже более 30 стран мира. В России одобряют нововведение, но страна пока не вошла в их число, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Запрет на использование одноразового пластика действует в Италии, Франции, Австралии, Сингапуре, Ирландии, Индии, в некоторые штатах США и др.

С 23 июня 2019 года использование одноразовой пластиковой посуды, соломок для напитков, полиэтиленовых пакетов и т. д. запрещено на индонезийском острове Бали.

В АТОР отметили, что в России пока нет никаких ограничений на пластиковые пакеты и одноразовую посуду. Однако этот вопрос уже начал обсуждаться в органах госвласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Курдюмов (ЛДПР), комментируя инициативу о запрете на продажу пластиковой посуды, отметил, что это «своевременное и одновременно современное решение».

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