Москва, , 04:25 — REGNUM

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) — Global Ranking of Academic Subjects вошлм 15 российских университетов. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба проекта «5−100».

В рейтинге, подготовленном компанией Shanghai Ranking Consultancy, университеты ранжируются по 54 предметным областям по таким научным направлениям, как естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и социальные науки.

Лидером среди российских вузов по представленности в различных предметных областях стал МГУ имени Ломоносова (16 раз). На втором месте оказался Новосибирский государственный университет, представленный восемь раз, на третьем — НИУ ВШЭ и СПбГУ, представленные по семь раз.

Всего российские университеты оказались представлены в 27 предметных областях рейтинга. При этом наибольшее число из них входят в предметные области «Физика» (семь университетов), «Математика» и «Нанонауки и нанотехнологии» (по пять университетов).

Как передавало ИА REGNUM , ранее 25 российских вузов вошли в новый ежегодный рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings.