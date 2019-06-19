В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

Москва, , 00:46 — REGNUM В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.

Первое место в рейтинге среди вузов России вновь занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. При этом в сравнении с прошлогодним рейтингом МГУ поднялся на шесть позиций и занял 84-е место.

На втором месте оказался Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), который поднялся сразу на 13 позиций и занял 231-ю сточку в рейтинге. Третьим стал Санкт-Петербургский государственный университет, разместившийся на 234-м месте.

В топ-10 российских вузов вошли также Томский государственный университет (268-е место), Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (284-е место), Московский физико-технический институт (302-е место), «Высшая школа экономики» (322-е место), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (329-е место), Уральский федеральный университет (364-е место) и Университет МГИМО (366-е место).

Тройку лидеров рейтинга, как и в предыдущие годы, составили американские вузы — Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты.