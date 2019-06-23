В атмосфере Марса обнаружили признаки существования жизни

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Приборы марсохода NASA Curiosity, зафиксировали в атмосфере Марса повышенный уровень метана — газа, который на Земле производится живыми организмами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление научного коллектива, работающего с Curiosity.

Впервые повышенное содержание метана в атмосфере Марса было зафиксировано марсоходом Curiosity ещё в 2013 году. Однако впоследствии ни Curiosity, ни другим аппаратам, не удавалось подтвердить эти данные. На этой неделе учёные получили очередные результаты замеров уровня метана, показавшие очередной всплеск. При этом концентрация обнаруженного метана оказалась в три раза выше, чем в 2013 году.

Наличие метана в атмосфере Марса может служить косвенным свидетельством существования жизни на Красной планете в недавнем прошлом. На Земле способностью образовывать метан обладают около 50 видов бактерий, часть из которых может существовать в условиях низкого содержания кислорода. При этом молекулы метана в атмосфере Марса должны разрушаться в течение нескольких столетий, так что зафиксированный газ был произведён относительно недавно.

Однако метан может выделяться и в ходе геотермальных реакций, в которых не участвуют живые организмы, поэтому учёные проявляют осторожность в интерпретации полученных данных.

Заместитель главы американского аэрокосмического агентства NASA по научной работе Томас Цурбухен подтвердил факт обнаружение повышенной концентрации метана в атмосфере Марса, однако назвал это «ранним научным результатом».

«Команда проекта повторно проанализирует данные, прежде чем подтвердить результаты», — добавил представитель NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса объект, предположительно являющийся обломком метеорита.

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