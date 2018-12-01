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В NASA рассказали о новой находке Curiosity

Наука

В NASA предполагают, что обнаруженный объект является обломком метеорита

В NASA рассказали о новой находке Curiosity
Иллюстрация: Jpl.nasa.gov
Марсоход Curiosity

Вашингтон, 1 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  Марсоход Curiosity обнаружил «супер блестящий» объект на поверхности Марса, сообщает пресс-служба национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Блестящий объект получил название «Маленький Колонсей» в честь острова на западе Шотландии. Яркий осколок был замечен на общем снимке поверхности, после чего марсоход был направлен к нему для подробного изучения.

В NASA предполагают, что обнаруженный объект является обломком метеорита. Однако точное происхождение блестящего камня будет установлено только после химического анализа образца.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне марсоход Opportunity потерял связь с наземной станцией и перешёл в спящий режим из-за сильной песчаной бури. В NASA считают, что связь с аппаратом уже не удастся установить.

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