В СПбГУ создаётся факультет математики и компьютерных наук

Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Факультет математики и компьютерных наук появится в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Приказ о создании нового факультета в срок не позднее 1 сентября 2019 года подписал ректор СПбГУ Николай Кропачев. Новое подразделение будет готовить специалистов-практиков.

Как сообщили 19 июня в пресс-службе вуза, студенты факультета будут изучать все направления современной математики, а в преподавании курсов по анализу данных, машинному обучению и другим областям компьютерных наук будут участвовать специалисты «Газпром нефти», «Яндекса», JetBrains и других технологических компаний.

«Студенты смогут изучать технологии и выполнять учебные проекты под руководством специалистов-практиков», — рассчитывают в СПбГУ.

В 2019 году на бюджетные места по программам бакалавриата «Математика», «Современное программирование», «Математика, алгоритмы и анализ данных» будет зачислено соответственно 55, 25, 20 человек, по программе магистратуры «Современная математика» — 25 человек. Также будет возможно обучение на платной основе.

Лучшим студентам обещаны стипендии от партнеров университета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Санкт-Петербурге более в чем в четыре раза, по сравнению с прошлым годом, возросло количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по математике.

Напомним, в настоящее время обсуждаются перспективы создания в Северной столице международного математического центра на базе Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН.

В 2022 году в Петербурге пройдет Международный математический конгресс.

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