В Петербурге резко возросло число 100-балльных ответов на ЕГЭ по математике

Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге более в чем в четыре раза, по сравнению с прошлым годом, возросло количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по математике. На основном этапе сдачи этого экзамена абсолютный результат получили 82 человека, в то время как в прошлом году их было всего 20.

Больше всего знатоков математики оказалось среди выпускников Президентского физико-математического лицея № 239 — там зафиксировано 34 100-балльных результата, уточнили 11 июня в городском комитете по образованию.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ по математике 29 мая в Петербурге сдавали более 27 тысяч человек. При этом более 16 тыс. выпускников выбрали более сложный, профильный, уровень экзамена, остальные — базовый уровень предмета.

Новый рекорд также поставлен на ЕГЭ по литературе. На 100 баллов экзаменаторы оценили сразу 83 работы, в то время как в прошлом году максимальную оценку получил 61 выпускник.

ЕГЭ по литературе в Петербурге 27 мая сдавали 3650 участников.

«Мы с нетерпением ждем результатов по остальным экзаменам <…> и надеемся, что петербургские выпускники вновь подтвердят высокое качество полученного в школе образования», — отметила председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Напомним, в настоящее время на правительственном уровне обсуждаются перспективы создания в Северной столице международного математического центра на базе Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В.А.Стеклова РАН.

В 2022 году в Петербурге пройдет Международный математический конгресс.

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