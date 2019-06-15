Активность мозга птиц синхронизируется во время пения дуэтом – исследование

Берлин, , 15:58 — REGNUM Исследование учёных из Германии показало, что ткачиковые воробьи могут петь дуэтом благодаря синхронизации мозговой деятельности. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ткачиковые воробьи, обитающие в Южной и Восточной Африке, являются одними из немногих птиц, способных петь дуэтом. Группа исследователей под руководством Сюзанны Хоффман, Лизы Трост и Корнелии Фойг из Института орнитологии Общества Макса Планка решила изучить механизмы, позволяющие птицам синхронизировать пение.

Эти птицы поют дуэтом только в естественной среде обитания, поэтому учёные использовали миниатюрные датчики активности нейронов головного мозга, которые крепились к головам птиц. Сопоставив звуковые дорожки с графиками активности нейронов головного мозга, учёные установили, что во время парного пения активность нейронов обеих поющих птиц синхронизируется.

«До настоящего времени такого рода исследования проводились только в лаборатории. Измерение активности нервных клеток в полевых условиях с помощью беспроводных передатчиков гораздо менее стрессово для птиц. Мы надеемся, что это исследование заложило основу для дальнейшего развития нейроэтологии», — подытожила один из ведущих авторов исследования Сюзанна Хоффманн.

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