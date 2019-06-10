В Дубне запускают новый комплекс для проведения экспериментов над животными

Дубна, Московская область, , 14:21 — REGNUM Новый виварный блок в составе лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) начнёт функционировать в июне, сообщает 10 июня пресс-служба института.

В новом блоке в соответствии со всеми требованиями будут размещаться мелкие лабораторные животные, необходимые для экспериментов. Какие именно эксперименты планируют проводить учёные, сообщил научный сотрудник сектора радиационной физиологии Юрий Северюхин.

«В одном из помещений — «темной комнате» — проводится изучение дегенеративных изменений в зрительной системе — сетчатке, хрусталике, других элементов зрительного аппарата после действия заряженных частиц различных энергий», — сказал учёный.

Отдельное помещение в новом корпусе оборудовано для исследования поведенческих реакций у мелких лабораторных животных.

«У нас есть довольно большой набор установок — для исследования долговременной памяти, кратковременной памяти, двигательной активности, эмоционального статуса, исследовательской активности, моторных нарушений», — пояснил Северюхин.

По его словам, сейчас сектор оснащён видеозаписывающим оборудованием и специальным пакетом программ для анализа поведенческих реакций. В новом корпусе можно будет проводить не только исследования, относящиеся к прямому воздействию радиации, но и эксперименты, направленные на изучение фармакологической коррекции этого воздействия, изучать ноотропы, нейропротекторные вещества.

В другом блоке учёные института планируют изучать морфологические изменения в головном мозге экспериментальных животных. В связи с расширением спектра задач, связанных с вопросами радиационной медицины, специалисты проводят исследования морфологических и функциональных изменений в различных тканях и органах при облучении.

«Вся необходимая приборная база для этого у нас есть. Отдельный блок и специальное оборудование выделено для содержания животных. Виварный блок оснащен современным компьютеризированным оборудованием, регулирующим и записывающим условия содержания животных. В нем могут одновременно разместиться десятки крыс и двести мышей. У нас есть необходимые для работы помещения, в которых будет проводиться стерилизация необходимых материалов», — объяснил учёный.

Он добавил, что основное внимание в лабораториях будут уделять грызунам — животным, на которых проводят исследования in vivo во всем мире. Интерес к таким экспериментам регулярно проявляют специалисты из многих московских институтов — МГУ, ИМБП, Федерального медико-биологического центра им. Бурназяна, а также некоторые зарубежные институты.