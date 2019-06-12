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Новых «управляющих страной» в России мало! Плодите ещё!!

Наука

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Новых «управляющих страной» в России мало! Плодите ещё!!
Чиновники

Москва, 12 июня 2019, 03:07 — REGNUM  Федеральных чиновников в России много, а вузы страны интенсивно готовят новых «профессиональных управляющих страной» в помощь и на смену ныне здравствующим. Насколько этот процесс отвечает действительным нуждам страны и можно ли дать такую оценку, основываясь на твердых критериях, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Как совместить в рамках одного понимания наличие в стране десятков тысяч успешно получивших диплом управленцев с некомплектом штатных расписаний федеральных госструктур? Возможно, ответ лежит в сфере качества тех, кому в соответствии с дипломом присвоено высокое звание способного управлять. Или хотя бы понимать и верно оценивать тенденции общественных процессов, ведь примеры губернаторских провалов — казалось бы, невозможных на фоне обеспеченности социологическими и управленческими структурами — наглядно показывают негодность оных на фоне реальных задач, которые выдвигает время. Но это — пример из области тактики.

Если же говорить об управленческой стратегии, то указ президента №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» содержит в себе критерии, по которым можно было бы оценивать не только госслужащих высшего ранга, но и участников их команд и даже тех, кто только готовится в качестве студента вступить на нелегкую стезю государственной службы. Так соответствуют ли нынешние студенты и выпускники масштабу задач?

Читайте статью Андрея Маленького «Заберите утиль. Можно ли «вернуть» вузам плохих управленцев?».

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