Ученые рассказали, как не набрать лишний вес в отпуске

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Исследование учёных из США показало, что ежедневное взвешивание во время отпуска снижает вероятность набора лишнего веса. Статья с результатами исследования будет опубликована в июньском номере научного журнала Obesity, предварительные результаты представлены на портале EurekAlert!

Предыдущие исследования диетологов показали, что во время отпусков люди зачастую набирают лишний вес, который сохраняется и после окончания отдыха. Учёные решили проверить, сможет ли ежедневный контроль веса во время отпуска повлиять на набор лишних килограммов.

В исследовании, которое проводилось в 2017—2018 годах, приняли участие 111 людей в возрасте от 18 до 65 лет. Участники были разделены на две группы. Первой группе было рекомендовано стараться поддерживать вес тела во время отпуска, контролируя его с помощью ежедневных взвешиваний. Второй группе не давалось никаких рекомендаций.

Наблюдения показали, что участники, которые ежедневного получали информацию об изменении своего веса во время отпуска, сохраняли базовый вес или даже теряли его. При этом люди из второй группы испытуемых набирали лишний вес во время отпуска.

Авторы исследования отметили, что первой группе не давалось никаких конкретных рекомендаций по поддержанию веса, поэтому люди сами выбирали стратегию контроля массы тела.

«Может быть, на следующий день они немного потренируются [после того, как увидят увеличение веса] или будут более внимательно следить за тем, что они едят… Субъекты сами выбирают, как они собираются изменить свое поведение, что может быть эффективным, потому что мы знаем, что вмешательства не являются универсальными», — отметил один из авторов исследования Джейми Купер из Университета Джорджии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае профессор НИИ питания РАМН Алла Погожева рассказала, что наличие избыточного веса сокращает продолжительность жизни до 5 лет, а ожирения — до 15 лет.

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