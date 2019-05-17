Диетологи пояснили, что происходит со здоровьем при избыточном весе

Москва, , 11:08 — REGNUM Половина жителей России имеют избыточный вес: 54% мужчин (у 15% из них — ожирение) и 59% женщин (ожирение — у 28,4% из них). Об этом ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева, сообщает «Медвестник».

По её словам, при избыточном весе продолжительность жизни сокращается на пять лет, при ожирении — на 15 лет. У двух из трех человек, больных ожирением, развивается сахарный диабет.

Также отмечена связь содержания жира в рационе человека со смертностью от сосудистых и онкологических заболеваний.

В России растёт количество молодых людей старше 20 лет с избыточной массой тела, снижаясь в старших возрастных группах.

«Это можно означать, что не все люди с ожирением доживают до этого возраста», — пояснила Погожева и посоветовала гражданам придерживаться правильного питания.

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Как сообщало ИА REGNUM, Международная группа учёных установила, что ожирение существенно меньше распространено в странах с высоким уровнем употребления риса.

Подробнее: Ученые установили связь между ожирением и уровнем употребления риса