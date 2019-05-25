Команда OSIRIS-REx запустила проект для составления карты астероида Бенну

Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Команда американской межпланетной миссии OSIRIS-REx запустила интернет-проект для привлечения энтузиастов к составлению карты астероида Бенну. Об этом сообщает пресс-служба Планетологического института США.

Межпланетная станция OSIRIS-REx достигла астероида Бенну в конце 2018 года. В настоящее время специалисты выбирают место для посадки станции на астероид и забора грунта. Поверхность астероида имеет чрезвычайно каменистую поверхность, а каждый валун представляет опасность для космического зонда.

Чтобы выбрать оптимальное место для посадки и забора грунта команда миссии OSIRIS-REx решила составить полную карту астероида. Для этого будут использоваться фотографии, полученные с камер OSIRIS-REx, находящегося на орбите вокруг Бенну. На этих изображениях предстоит отметить скопления камней, кратеры и другие особенности рельефа.

«Для безопасности космического аппарата команде миссии необходим полный каталог всех валунов вблизи потенциальных мест сбора проб, и я приглашаю представителей общественности помочь команде миссии OSIRIS-REx в выполнении этой важной задачи», — призвала исследователь Данте Лауретта.

Помочь обработать снимки поверхности астероида можно на специальном портале bennu.cosmoquest.org.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года зонд OSIRIS-REx вышел на орбиту астероида Бенну. Таким образом, этот астероид, диаметр которого составляет около 520 метров, стал самым маленьким астрономическим объектом, на орбиту вокруг которого был выведен космический аппарат.

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