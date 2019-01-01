Станция OSIRIS-REx вышла на орбиту астероида Бенну

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Космический аппарат национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида Бенну 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.

В НАСА отметили, что Бенну стал самым маленьким астрономическим объектом, на орбиту которого был выведен космический аппарат (диаметр астероида составляет 560 метров).

Один из участников проекта OSIRIS-REx Дэн Виббен, отвечающий за маневрирование аппарата, отметил, что гравитационное притяжение астероида настолько мало, что солнечное излучение и тепловое давление с поверхности астероида становятся значимыми факторами. Поэтому траекторию космического аппарата придётся периодически корректировать.

На орбите астероида OSIRIS-REx проведёт работы по съёмке и картографированию Бенну. Эти данные будут использоваться при выборе площадки для посадки аппарата на астероид, которая запланирована на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года в НАСА сообщили, что обработка данных, переданных аппаратом OSIRIS-REx показала, что на поверхности астероида Бенну содержится вода в форме кристаллов льда.