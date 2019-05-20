Грудное вскармливание снижает риск развития болезней сердца — ученые

Афины , , 13:03 — REGNUM Женщины, которые кормили грудью своих детей, имеют меньшие шансы на позднейшее развитие болезней сердца, согласно новому исследованию греческих ученых, представленному на ежегодной конференции Европейского Общества Эндокринологии в Лионе (Франция). Об этом сообщает 19 мая AMNA.

Чем больше был период грудного вскармливания, тем большим выглядит защитный эффект для сердца матери. Новые заключения дополнили предыдущие исследования, которые показывают отдаленные позитивные последствия грудного вскармливания как для женщин, так и для детей.

Грудное вскармливание, помимо прочего, снижает риск послеродовой депрессии и некоторых видов рака у женщин, а также помогает поддерживать нормальный вес и отрегулировать должным образом уровень сахара в крови. Эти преимущества, вероятно, связаны в основном с высоким уровнем гормона пролактина в кормящих матерей.

Новое исследование под руководством профессора эндокринологии Ирини Ламбринудаки из Медицинского факультета Афинского университета и университетской больницы проводилось с участием 283 женщин в возрасте после менопаузы, которые были кормящими матерями в течение длительного срока (в общей сложности до 6,5 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, испанские учёные установили связь между уровнем употребления орехов во время беременности и когнитивными способностями детей.