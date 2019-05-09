Употребление орехов во время беременности повлияло на развитие детей

Барселона, Испания, , 16:06 — REGNUM Испанские учёные установили связь между уровнем употребления орехов во время беременности и когнитивными способностями детей. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Epidemiology.

Предыдущие исследования показали, что регулярное употребление орехов препятствует снижению когнитивных функций людей в пожилом возрасте. Группа учёных под руководством Джорди Юлвеза из Глобального института здоровья в Барселоне решила изучить возможную связь между уровнем потребления орехов во время беременности и нейропсихологическим развитием детей.

Когортное исследование было проведено на базе данных о 2208 паре мать-ребёнок из четырёх регионов Испании. Потребление орехов во время беременности устанавливалось с помощью анкетирования, которое проводилось в течение первого и третьего триместра беременности. Учитывалось потребление грецких орехов, миндаля, арахиса, кедровых орехов и фундука. Высоким уровнем считалось потребление около трёх порций орехов по 30 г в неделю.

Когнитивные способности детей оценивались с использованием нескольких стандартных тестов. Дети проходили тестирование в возрасте 18 месяцев, 5 и 8 лет. Анализ результатов показал, что группа детей, матери которых потребляли больше орехов в течение первого триместра беременности, успешнее справились со всеми тремя тестами.

Исследователи предположили, что полученные результаты могут объясняться высоким содержанием в орехах фолиевой кислоты, а также жирных кислот омега-3 и омега-6. Эти соединения оказывают влияние на нервную ткань в областях мозга, отвечающих за память и другие когнитивные функции.

Авторы работы отмечают, что для выработки рекомендаций по питанию для беременных женщин эта модель ассоциаций должна быть подтверждена клиническими испытаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте учёные из США представили результаты исследования, показавшего, что ежедневный примём в пищу грецких орехов замедляет развитие рака молочной железы.

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