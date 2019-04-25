Роскосмос обнародовал характеристики сверхтяжёлых ракет для полётов на Луну

Москва, , 13:14 — REGNUM Роскосмос обнародовал характеристики российских сверхтяжёлых ракет для полётов на Луну. Об этом сообщается на YouTube-канале госкорпорации.

Глава компании Дмитрий Рогозин показал характеристики ракет главам представительств иностранных государств.

Первая ракета способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой 100 тонн, на геостационарную орбиту — 26 тонн, к Луне — 27 тонн. Её стартовая масса составляет 3167 тонн.

Вторая ракета, имеющая стартовую массу 3281 тонну, может доставить 140 тонн на околоземную орбиту, 29,5 тонны — на геостационарную орбиту и 33 тонны — на Луну.

Вторая ракета имеет показатели, соответственно, 3281 тонну, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.

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