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«Роскосмос» назвал сроки запуска новой средней ракеты «Союз-5»

Наука

«Союз-5» («Иртыш») должна заменить украинскую ракету «Зенит»

Москва, 21 апреля 2019, 08:56 — REGNUM  Запуск первой российской ракеты планируется во второй половине 2022 года, сообщила 21 апреля пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

"Вторая половина 2022 года», — ответил представителю РИА Новости в пресс-службе корпорации на вопрос о сроках запуска первой ракеты «Союз-5». Также агентство со ссылкой на неназываемый источник в космической отрасли сообщает, что первый старт ракеты намечен на ноябрь 2022 года.

Отметим, новая российская ракета «Союз-5» («Иртыш»), которая должна заменить украинскую ракету «Зенит», стала разрабатываться в 2016 году. В конструкции ракеты планируется применить российские двигатели, разработанные взамен производимых на Украине.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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