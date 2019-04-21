«Роскосмос» назвал сроки запуска новой средней ракеты «Союз-5»

Москва, , 08:56 — REGNUM Запуск первой российской ракеты планируется во второй половине 2022 года, сообщила 21 апреля пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

"Вторая половина 2022 года», — ответил представителю РИА Новости в пресс-службе корпорации на вопрос о сроках запуска первой ракеты «Союз-5». Также агентство со ссылкой на неназываемый источник в космической отрасли сообщает, что первый старт ракеты намечен на ноябрь 2022 года.

Отметим, новая российская ракета «Союз-5» («Иртыш»), которая должна заменить украинскую ракету «Зенит», стала разрабатываться в 2016 году. В конструкции ракеты планируется применить российские двигатели, разработанные взамен производимых на Украине.